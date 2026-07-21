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Живая Кубань

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Конфликт интересов: голосование за списанные тренажеры может стоить кубанскому депутату мандата

Конфликт интересов: голосование за списанные тренажеры может стоить кубанскому депутату мандата

Конфликт интересов: голосование за списанные тренажеры может стоить кубанскому депутату мандатаВ Отрадненском районе Краснодарского края разворачивается скандальная ситуация: депутат Совета, председатель бюджетного комитета Яна Уварова может лишиться мандата.

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