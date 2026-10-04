В Туле полностью сгорел автомобиль на улице Прогресс

На место пожара в Туле выехали 2 единицы техники и 6 спасателей, пострадавших нет.В Туле в поселке Косая Гора на улице Прогресс полностью сгорела машина.
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