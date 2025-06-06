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Царьград

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Илон Маск создаёт America Party: 80% опрошенных поддержали его идею

Илон Маск создаёт America Party: 80% опрошенных поддержали его идею

Предприниматель Илон Маск анонсировал создание новой политической партии в США под названием America Party, на фоне конфликта с президентом Дональдом Трампом.

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