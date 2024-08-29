Инженеры разработали двухэтапный алгоритм для точного моделирования движений трехмерных персонажей и роботов

Инженеры из швейцарской высшей технической школы Цюриха и исследовательского подразделения Disney Research разработали новый двухэтапный алгоритм управления, который позволяет точно имитировать движения трехмерных персонажей и роботов с учетом их физических ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии