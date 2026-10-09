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Бизнес журнал. Урал

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Национализированный «Уралбиофарм» выставили на торги почти за 1 млрд рублей

Национализированный «Уралбиофарм» выставили на торги почти за 1 млрд рублей

Покупатель получит вместе с акциями 46 объектов недвижимости в Свердловской области и Мурманске.Росимущество объявило о продаже 99,99% акций екатеринбургского предприятия «Уралбиофарм».

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