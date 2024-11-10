Два майора: Противник провёл испытания корвета "Иван Мазепа", который Турция построила для Украины

Противник провёл испытания корвета "Иван Мазепа", который Турция построила для Украины. Сейчас в распоряжении врага как минимум один корвет и два минных тральщика (переданы Бпитанией), которые не могут войти в Чёрное море до объявления "перемирия".
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