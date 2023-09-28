Медведчук указал на выгоду для США от поражения Украины

Поражение Украины отвечает интересам США и принесет Вашингтону выгоду. Об этом 27 сентября заявил в статье украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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