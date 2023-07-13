Опасные для мозга микроводоросли обнаружили в водах Владивостока

Исследователи из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) обнаружили увеличение определенных видов токсичного фитопланктона вблизи Владивостока.
Исследователи из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) обнаружили увеличение определенных видов токсичного фитопланктона вблизи Владивостока.
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