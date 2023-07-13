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Опасные для мозга микроводоросли обнаружили в водах Владивостока

Опасные для мозга микроводоросли обнаружили в водах Владивостока

Исследователи из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) обнаружили увеличение определенных видов токсичного фитопланктона вблизи Владивостока.

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