CNN Turk: в Турции стартовало голосование на муниципальных выборах

В Турции началось голосование на муниципальных выборах. Об этом сообщает CNN Turk. По данным телеканала, голосование на выборах в местные органы власти началось с юго-востока страны, где избирательные участки открылись на час раньше - в 07:00 по местному времени (совпадает с мск).