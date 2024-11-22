В Раде заявили о неспособности Киева ответить на применение «Орешника»

Киеву нечем ответить на применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». О неспособности Украины что-то противопоставить новейшей российской разработке заявил в интервью для New York Times депутат Верховной рады Роман Костенко.
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