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В Раде заявили о неспособности Киева ответить на применение «Орешника»

В Раде заявили о неспособности Киева ответить на применение «Орешника»

Киеву нечем ответить на применение Россией гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». О неспособности Украины что-то противопоставить новейшей российской разработке заявил в интервью для New York Times депутат Верховной рады Роман Костенко.

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