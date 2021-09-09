Под Калининградом прошла церемония открытия совместных стратегических учений Запад-2021

ПОЛИГОН ПРАВДИНСКИЙ /Калининградская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия совместных стратегических учений "Запад-2021" прошла 9 сентября на полигоне Балтийского флота в Калининградской области, сообщили в Министерстве обороны России.
ПОЛИГОН ПРАВДИНСКИЙ /Калининградская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия совместных стратегических учений "Запад-2021" прошла 9 сентября на полигоне Балтийского флота в Калининградской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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