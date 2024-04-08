Бизнес-омбудсмен принял участие в заседании Инвестиционного комитета Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области

В Омской области каждую первую среду месяца проводятся заседания Инвестиционного комитета Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области Виталии Хоценко, в ходе которых комплексно рассматриваются и оцениваются крупные инвестиционные инициативы субъектов предпринимательской деятельности с целью обсуждения имеющихся проблем и выработки согласованных действий для успешной реализации предлагаемых проектов.
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