Бизнес-омбудсмен принял участие в заседании Инвестиционного комитета Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области

В Омской области каждую первую среду месяца проводятся заседания Инвестиционного комитета Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области Виталии Хоценко, в ходе которых комплексно рассматриваются и оцениваются крупные инвестиционные инициативы субъектов предпринимательской деятельности с целью обсуждения имеющихся проблем и выработки согласованных действий для успешной реализации предлагаемых проектов.