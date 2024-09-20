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Завершено расследование убийства Рассела Бентли

Завершено расследование убийства Рассела Бентли

СК РФ сообщил, что завершено расследование убийства Рассела Бентли (позывной "Техас")Фабула там была такова - 4 военнослужащих 5-й бригады 51-й армии принял Бентли за американского шпиона, пытали его, он от пыток скончался.

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