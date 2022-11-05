Магнитная буря 5 ноября 2022 года: прогнозы магнитных бурь пестрят «багровыми» показателями — раскаты геоударов начали свою шоковую активность. Расписание шторма по часам

5 ноября показатели солнечной атаки дойдут до багровых значений с максимальной силой в 5 баллов. Характеристика дня 5 ноября магнитные бури вновь нарастят показатель своей активности и силы, с сокрушительной мощью расшатывая земную магнитосферу.