В ДНР ВФУ с 16 по 23 сентября повредили около 90 гражданских объектов

От обстрелов ВФУ с 16 по 23 сентября было повреждено 16 объектов гражданской инфраструктуры, 53 жилых домостроения и 17 транспортных средств, 23 сентября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.