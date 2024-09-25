В ДНР ВФУ с 16 по 23 сентября повредили около 90 гражданских объектов

От обстрелов ВФУ с 16 по 23 сентября было повреждено 16 объектов гражданской инфраструктуры, 53 жилых домостроения и 17 транспортных средств, 23 сентября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.
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