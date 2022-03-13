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Фернандо Алонсо: Расклад сил мы узнаем в следующую субботу

Фернандо Алонсо: Расклад сил мы узнаем в следующую субботу

Фернандо Алонсо: Расклад сил мы узнаем в следующую субботуAlpine RacingДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо, который по результатам финального дня тестов в Бахрейне показал четвертое время, поделился впечатлениями о проделанной работе.

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