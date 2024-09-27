БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европа трещит по швам. Стать бездомными или отправиться на убой –третьего не дано

Европа трещит по швам. Стать бездомными или отправиться на убой –третьего не дано

Печально все это, на самом деле так. Там же около 750-780 миллионов, и это не считая понаехавших (хрен их сосчитаешь - как бы) Ну да, трещит.

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