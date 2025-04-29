Схема "поезд плюс автобус": маршрут к курортам Приморья снова заработает летом

Традиционный маршрут к курортам на берегу Японского моря снова будет актуален в 2025 году.Дальневосточная железная дорога анонсировала старт продаж билетов на традиционный летний мультимодальный маршрут к курортам на берегу Японского моря.
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