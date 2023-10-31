Дагестан: провал на местах и в центре – Гурулёв не стал списывать всё на вражескую заграницу

Политнавигатор Федеральные силовые структуры должны были взять под контроль ситуацию в Дагестане еще на прошлой неделе, когда толпа штурмовала гостиницу «Фламинго» в Хасавьюрте под предлогом, что там размещены беженцы из Израиля.
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