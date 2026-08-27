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Лидер греческой партии назвал нападения на коммерческие суда актом терроризма

Лидер греческой партии назвал нападения на коммерческие суда актом терроризма

Лидер греческой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос заявил, что нападения ВСУ на коммерческие суда — это не только военное преступление.

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