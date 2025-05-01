В Чите мужчину задержали за стрельбу во дворе дома

В Чите мужчину подозревают в стрельбе во дворе. Об этом сообщает управление МВД по региону. На стрельбу обратил внимание участковый, который в этот момент находился в одной из квартир дома и опрашивал одну из заявительниц.
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