Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Я думал всегда почему хохлы-бандеровцы такие говнистые? Оказывается у них жопа вместо головы.Захарова: эксгума...
  • Маша Глага
    Не угомонятсяКПРФ провела мити...
  • Svetlana Kuzmina
    О, Боже, как надоела эта Европа со своими санкциями. Уже и придумать то нечего и собственную экономику подорвали, а в...МИД Франции: стра...

В Чите мужчину задержали за стрельбу во дворе дома

В Чите мужчину задержали за стрельбу во дворе дома

В Чите мужчину подозревают в стрельбе во дворе. Об этом сообщает управление МВД по региону. На стрельбу обратил внимание участковый, который в этот момент находился в одной из квартир дома и опрашивал одну из заявительниц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх