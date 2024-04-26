Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Голубям мира» давят на крылья сотни миллиардов долларов трат на военные нужды

«Голубям мира» давят на крылья сотни миллиардов долларов трат на военные нужды

Власти Соединённых Штатов Америки при любой администрации стремятся показать себя так называемыми «голубями мира», которые сеют по планете «добро и покой».

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