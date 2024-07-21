Российские войска освободили населенные пункты Розовка и Песчаное Нижнее

И заняли более выгодные рубежи Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области.
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