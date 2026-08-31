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Регионы России

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Правительство утвердило обновлённую стратегию развития автопрома до 2035 года

Правительство утвердило обновлённую стратегию развития автопрома до 2035 года

Правительство Российской Федерации утвердило обновлённую Стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года, сообщили на заседании с заместителями Премьер-министра.

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