Сбер отменил комиссию за торговый эквайринг для новых клиентов к 185-летию банка

Сбер в год своего 185-летия запустил акцию для предпринимателей. Новые клиенты получили возможность подключить торговый эквайринг без комиссии на 185 дней.
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