Жертвами серии авиаударов стали не меньше пятидесяти человек

В результате серии израильских авиаударов в Газе погибли по меньшей мере 50 человек. Палестинские официальные лица сообщают, что по меньшей мере 30 человек погибли в результате одного только удара по школе в Дейр-эль-Балахе, где тысячи людей искали убежища.