НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Zim
    Тик-токер - диагноз тяжелого поражения психики.Российская тикток...
  • сергей Бахарев
    не перевелись еще идиоты  и у нас такой же есть с ком пишу вы  знаетеАмериканец, покры...
  • Maria Nikolaeva
    «Почти не вставал, ноги отказывали»: подруга показала...Вкус Петербурга: ...

Почему мы так часто проверяем лайки, или 10 примеров управления человеческим разумом

Почему мы так часто проверяем лайки, или 10 примеров управления человеческим разумом

А вы относитесь к тому типу людей, которые каждые 10 минут смотрят, что же новенького произошло в Инстаграме, «а вдруг кто-то фоточку лайкнул или выложил новый пост»? Если нет, вам очень повезло! Значит, ваш мозг еще справляется с давлением рынка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх