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Татар-информ

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На Украине убили террориста, воевавшего против РФ в Чечне и в Сирии

На Украине убили террориста, воевавшего против РФ в Чечне и в Сирии

Известный чеченский боевик Хаваж Амаев*, воевавший против России на Северном Кавказе, в Сирии и на Украине, был найден убитым в квартире во Львове.

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