«Джеймс Уэбб» засёк древнейшее в истории наблюдений столкновение сверхмасс...

«Джеймс Уэбб» засёк древнейшее в истории наблюдений столкновение сверхмассивных чёрных дыр, многое объясняющее в эволюции ВселеннойВ опубликованной в четверг работе в журнале The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society группа астрономов сообщила, что обнаружила древнейшее за всё время наблюдений столкновение сверхмассивных чёрных дыр.
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