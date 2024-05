«Джеймс Уэбб» засёк древнейшее в истории наблюдений столкновение сверхмасс...

«Джеймс Уэбб» засёк древнейшее в истории наблюдений столкновение сверхмассивных чёрных дыр, многое объясняющее в эволюции ВселеннойВ опубликованной в четверг работе в журнале The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society группа астрономов сообщила, что обнаружила древнейшее за всё время наблюдений столкновение сверхмассивных чёрных дыр.