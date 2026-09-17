Владельцы Haval Jolion развеяли все страхи: сколько на самом деле ходит турбомотор и робот

Когда в салоне тебе рассказывают про стильный дизайн, удобный салон и приятную цену Haval Jolion, в голове всё равно крутится один и тот же вопрос: а как долго это всё будет радовать без капитальных вложений? Особенно если под капотом скромный турбомотор, а вместо классического автомата — современный робот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стубб стал главны...
- T Когда искусственн...
- Журова оценила во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым