Владельцы Haval Jolion развеяли все страхи: сколько на самом деле ходит турбомотор и робот

Когда в салоне тебе рассказывают про стильный дизайн, удобный салон и приятную цену Haval Jolion, в голове всё равно крутится один и тот же вопрос: а как долго это всё будет радовать без капитальных вложений? Особенно если под капотом скромный турбомотор, а вместо классического автомата — современный робот.