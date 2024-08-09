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Стабильный уровень HbA1c снижает риск развития болезни Альцгеймера

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале JAMA Network Open, поддержание стабильного уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) в рамках индивидуальных целевых диапазонов связано с более низким риском развития болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции (ADRD) у пожилых людей с диабетом.

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