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Царьград

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Эфиопия построит крупнейший в Африке аэропорт за $6 млрд

Эфиопия построит крупнейший в Африке аэропорт за $6 млрд

Эта африканская страна решила бросить вызов остальным государствам континента и построить крупнейший в Африке аэропорт, который обойдётся в шесть миллиардов долларов, рассказала телерадиостанция Fana.

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