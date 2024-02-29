Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях по физике и химии в МЭШ

Для школьников 7-9 классов были запущены интерактивные тетради В МЭШ появились свежие интерактивные тетради по химии и физике с заданиями и теоретическим материалом для организации онлайн лабораторных работ для школьников 7-9 классов.
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