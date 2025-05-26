Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-мэра Владивостока Николаева

В Ленинский районный суд Владивостока поступило исковое заявление от Генеральной прокуратуры РФ с требованием обратить в доход государства активы бывшего мэра города Владимира Николаева, его сестры депутата Госдумы Виктории Николаевой («Единая Россия») и других ответчиков.
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