Вильфанд пообещал москвичам морозы до -20 в первую неделю декабря

ТАСС/Михаил Метцель На первой полноценной неделе декабря, с 4 по 10 числа, в Москве и области прогнозируют небывалые морозы в 17-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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