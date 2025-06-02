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  • Анна Белкина
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"Капитуляция Украины". Чего ждут западные СМИ от переговоров в Стамбуле

"Капитуляция Украины". Чего ждут западные СМИ от переговоров в Стамбуле

"Российские и украинские представители согласились встретиться в понедельник, однако саммит едва ли принесет немедленный результат.

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