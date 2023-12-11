Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Работайте братья, только людей по возможности берегите. Новороссия должна быть освобожждена.У ВСУ остались сч...
  • Евгений Саваровский
    Шагать России в настоящий момент надо до Львова, а там жизнь укажет как поступить дальше. Главное не спешить и дров н...Были на волосок о...
  • Анатолий Ишимбаев
    Это правильно!Раненые на СВО ру...

Оперативники ФСБ раскрыли крупнейшую агентурную сеть СБУ в Крыму

Оперативники ФСБ раскрыли крупнейшую агентурную сеть СБУ в Крыму

Задержанные готовили диверсии и покушения на территории полуострова.Пресс-служба ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму крупной агентурной сети СБУ, которая готовила и проводила теракты на территории полуострова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх