Оперативники ФСБ раскрыли крупнейшую агентурную сеть СБУ в Крыму

Задержанные готовили диверсии и покушения на территории полуострова.Пресс-служба ФСБ сообщила о раскрытии в Крыму крупной агентурной сети СБУ, которая готовила и проводила теракты на территории полуострова.
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