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Минобороны РФ заявило о пресечении атаки пяти беспилотников на Москву

Минобороны РФ заявило о пресечении атаки пяти беспилотников на Москву

Российские военнослужащие смогли пресечь попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку с применением пяти беспилотных летательных аппаратов по объектам, расположенным на территории Московской области и Новой Москвы.

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