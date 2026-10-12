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Царьград

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В Петербурге построят музей северных конвоев и храм в форме креста

В Петербурге построят музей северных конвоев и храм в форме креста

В Санкт-Петербурге согласован проект духовно-просветительского комплекса с музеем северных конвоев и церковью апостола Андрея Первозванного, который возведут на бульваре Александра Грина на намывных территориях Васильевского острова.

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