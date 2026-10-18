Рубио: Трампу необходимы 60 дней для оценки последствий санкций против России Трамп использует 60-дневный период для анализа экономических последствий связанных с Россией санкций и пошлин, заявил госсекретарь США.
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