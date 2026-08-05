64% молодых мужчин, ежедневно торгующих акциями, считают себя неудачниками

Рост биржевой активности розничных инвесторов не только меняет финансовые рынки, но и сопровождается высоким уровнем деморализованности среди молодых американцев, говорится в исследовании Института семейных исследований (Institute for Family Studies, IFS) — американского аналитического центра, выступающего в поддержку института брака.