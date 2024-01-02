Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина Столичный ресторатор Алексей Васильчук рассказал журналистам АГН «Москва» что полностью поддерживает решение Владимира Путина участвовать в выборах президента России, которые пройдут в марте этого года.