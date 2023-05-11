Боевик киевского режима продемонстрировал, как на территории одного из расположенных на территории осаждённого населённого пункта Бахмут дворов русские воины подвергли уничтожению бронетехнику из разных государств Североатлантического Альянса.
Боевик киевского режима продемонстрировал, как на территории одного из расположенных на территории осаждённого населённого пункта Бахмут дворов русские воины подвергли уничтожению бронетехнику из разных государств Североатлантического Альянса.
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