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Боевик ВСУ показал, как в бахмутском дворе РФ уничтожили технику из разных стран НАТО

Боевик ВСУ показал, как в бахмутском дворе РФ уничтожили технику из разных стран НАТО

Боевик киевского режима продемонстрировал, как на территории одного из расположенных на территории осаждённого населённого пункта Бахмут дворов русские воины подвергли уничтожению бронетехнику из разных государств Североатлантического Альянса.

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