Ignio.com Весы. Еженедельный автомобильный гороскоп за 25 ноября - 1 декабря

Если с утра в понедельник вы не почувствуете себя прирожденным гонщиком, значит, вы просто не Весы. Истинным же представителям этого знака всю неделю придется сбавлять скорость, потому что вам захочется разогнаться.
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