Женщиной, которую, по мнению президента США Дональда Трампа, хотят посадить на Украине за критику лидера киевского режима Владимира Зеленского, может быть депутат Анна Скороход.
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