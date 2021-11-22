Еле избавились от беспринципной и подлой невестки, жены младшего сына – а теперь с ней встречается старший— Ой, мы сначала так обрадовались, когда узнали, что у Сергея девушка появилась! – рассказывает шестидесятисемилетняя Клавдия Николаевна.