Гражданочка

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  • Максим
    А алименты вообще не для этого. Никто не проверяет как они расходуются, особенно когда их размер ЯВНО ИЗБЫТОЧЕН, НО О...«Зачем ей алимент...

Еле избавились от беспринципной и подлой невестки, жены младшего сына – а теперь с ней встречается старший

Еле избавились от беспринципной и подлой невестки, жены младшего сына – а теперь с ней встречается старший

Еле избавились от беспринципной и подлой невестки, жены младшего сына – а теперь с ней встречается старший— Ой, мы сначала так обрадовались, когда узнали, что у Сергея девушка появилась! – рассказывает шестидесятисемилетняя Клавдия Николаевна.

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