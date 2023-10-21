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Мировое обозрение

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Данилов призвал Грузию и Молдавию на войну с Россией

Данилов призвал Грузию и Молдавию на войну с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона «Единых новостей» призвал Грузию и Молдавию начать воевать против России — «освобождать свои территории от российских оккупантов».

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