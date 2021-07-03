Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...

Жабер, в матче с Мугурусой забившая виннерс мимо сетки, о выходе в 1/8 «Уимблдона»: «Это лучший день в моей карьере»

Представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала то, что после победы над Гарбинье Мугурусой (5:7, 6:3, 6:2) впервые в карьере вышла во вторую неделю «Уимблдона».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх