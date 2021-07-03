Жабер, в матче с Мугурусой забившая виннерс мимо сетки, о выходе в 1/8 «Уимблдона»: «Это лучший день в моей карьере»

Представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала то, что после победы над Гарбинье Мугурусой (5:7, 6:3, 6:2) впервые в карьере вышла во вторую неделю «Уимблдона».
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