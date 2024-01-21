В Холмогорском округе прокладывают водопровод в рамках президентского нацпроекта

Подготовка началась еще в прошлом году: в декабре подрядная организация завезла на объект технику и приступила к расчистке трассы будущего водопроводаО том, что работы перешли к основному этапу, сегодня в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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