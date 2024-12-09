Грузинское МВД сообщило о 30 уголовных делах после беспорядков

В Грузии с начала беспорядков 28 ноября задержано более 400 человек. Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе сообщил, что 30 из них привлечены к уголовной ответственности, 372 — к административной.
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